СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-28T11:25:01+03:00

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В Тисо-самшитовой роще Сочи развесят синичники. Мероприятие пройдёт 1 марта в 10:00.

- На территории рощи есть немного дуплистых деревьев. Ее планируют сделать более комфортной для птиц-дуплогнездников. Работы проведут в рамках проекта Кавказского государственного заповедника и Природного орнитологического парка, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Скворечники планируют пронумеровать. Это позволит систему их мониторинга. Будет установлено постоянное слежение за тем, какие виды птиц заселятся в новые «дома», с какими успехами они выводят потомство, сообщает пресс-служба Кавказского государственного заповедника.

Развешивать синичники будут не абы какие. Во время их изготовления необходимо учитывать некоторые правила. Например, нельзя использовать струганные доски или же сделать «дом» без крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU