На Кубани мужчина угрожал родственнице пистолетом из-за 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-28T11:44:55+03:00

За это его могут посадить на десять лет

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В Гулькевичском районе правоохранители задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.

По данным полицейских, 48-летний местный житель, находясь в доме своей родственницы, угрожал ей и требовал выдать ему деньги. Потерпевшая сбежала, не отдав ничего злоумышленнику.

Спустя какое-то время мужчина вновь пришёл к женщине. На этот раз у него был с собой предмет, похожий на пистолет. Злоумышленник избил потерпевшую, угрожая ей расправой, и похитил из дома 10 тысяч рублей. После совершения преступления мужчина сбежал.

По данному факту возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет, сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU