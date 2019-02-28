На Кубани мужчина угрожал родственнице пистолетом из-за 10 тысяч рублей
В Гулькевичском районе правоохранители задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.
По данным полицейских, 48-летний местный житель, находясь в доме своей родственницы, угрожал ей и требовал выдать ему деньги. Потерпевшая сбежала, не отдав ничего злоумышленнику.
Спустя какое-то время мужчина вновь пришёл к женщине. На этот раз у него был с собой предмет, похожий на пистолет. Злоумышленник избил потерпевшую, угрожая ей расправой, и похитил из дома 10 тысяч рублей. После совершения преступления мужчина сбежал.
По данному факту возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет, сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
В настоящее время мужчина находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU