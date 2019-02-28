СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-28T12:02:27+03:00

Жителя Каневского района могут посадить на два года за обман пенсионерки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Каневском районе по горячим следам задержали мошенника.

- В дежурную часть полиции обратилась 79-летняя женщина. Она сообщила, что знакомый попросил у неё 500 рублей в долг. Пенсионерка перепутала купюры и передал мужчине 5 тысяч рублей. Позже, пересчитав сбережения, она поняла свою ошибку и обратилась к злоумышленнику с просьбой вернуть сдачу. Но он всячески отрицал факт подмены, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители провели проверку. Они изучили видео с камер наблюдения в ближайшем магазине. На кадрах было видно, что злоумышленник расплатился купюрой номиналом в пять тысяч рублей. В результате 45-летнего мужчину задержали.

В отделе полиции злоумышленник признался в совершении мошенничества, пояснив, что похищенные средства успел потратить на личные нужды.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU