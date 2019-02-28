В Краснодаре под колёса автомобиля попал 14-летний мальчик
27 февраля в Краснодаре на улице Суворова произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Около восьми часов вечера в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 41-летний мужчина - водитель автомобиля марки Opel Vectra - сбил 14-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть вне перехода, при том, что в зоне видимости пешеходный переход был, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате дорожно-транспортного происшествия у ребёнка выявили травмы различной степени тяжести. На карете скорой помощи мальчика доставили в местную больницу.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU