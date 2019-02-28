2019-02-28T12:18:25+03:00
Происшествия

В Краснодаре под колёса автомобиля попал 14-летний мальчик

Школьника госпитализировали с травмами различной степени тяжести
Татьяна СМИРНОВА
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Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краюФото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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27 февраля в Краснодаре на улице Суворова произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Около восьми часов вечера в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 41-летний мужчина - водитель автомобиля марки Opel Vectra - сбил 14-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть вне перехода, при том, что в зоне видимости пешеходный переход был, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия у ребёнка выявили травмы различной степени тяжести. На карете скорой помощи мальчика доставили в местную больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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