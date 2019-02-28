2019-02-28T12:47:58+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина украл иномарку и сдал ее в пункт приёма металла

Сумма ущерба составила примерно 30 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани мужчина украл иномарку и сдал ее в пункт приёма металлаНа Кубани мужчина украл иномарку и сдал ее в пункт приёма металлаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жителя Курганинского района подозревают в краже автомобиля.

- В дежурную часть полиции обратился мужчина. Он сообщил, что кто-то похитил у него автомобиль марки Mazda, который несколько лет стоял во дворе многоквартирного дома. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

На указанное место прибыли правоохранители. Они опросили возможных очевидцев произошедшего и выяснили, что схожий с разыскиваемым автомобиль с территории двора вывезли на эвакуаторе неизвестные мужчины. Правоохранители установили личность владельца эвакуатора. В беседе с полицейскими он сообщил, что выполнял заказ неизвестного мужчины, решившего сдать свое транспортное средство в пункт приема металла.

В результате сотрудники уголовного розыска задержали 51-летнего подозреваемого на территории Армавира.

Его доставили в отдел полиции. Там он признался в совершении преступления, пояснив, что вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Сейчас он находится под стражей.

Автомобиль правоохранители изъяли и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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