Депутат-коммунист побывал с рабочим визитом в Брюховецком районе

СЕГОДНЯ 13:09 2019-02-28T13:09:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Сначала прошла встреча с представителями местных средств массовой информации. Н.И. Осадчий рассказал журналистам о том, какую позицию занимает думская фракция КПРФ по наиболее важным вопросам развития России: в области внешней политики, по отношению к социально-экономическому курсу партии власти, к пенсионной реформе и финансово-налоговой политике. Также коммунист-депутат напомнил главные положения программы КПРФ «Десять шагов достойной жизни» и главные законодательные инициативы партии: прогрессивная шкала НДФЛ, «дети войны», поддержка народных предприятий, установление минимальной зарплаты на уровне 25 тысяч рублей, справедливое использование доходов от эксплуатации минерально-сырьевой базы и другие.

Далее Н.И. Осадчий встретился с врачами в актовом зале Центральной районной больницы. Здесь главной темой беседы стали национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография». Были затронуты проблемы кадрового обеспечения здравоохранения, его финансирования и, кроме того, некоторые аспекты функционирования системы обязательного медицинского страхования. Также депутат рассказал о работе Комитета Госдумы по охране здоровья, об основных направлениях его законотворческой деятельности, привел примеры наиболее резонансных законопроектов и принятых законов.

В завершение рабочего дня Н.И. Осадчий в течение двух часов общался с активом районного отделения партии. Темой встречи были текущие вопросы внутренней и внешней политики.

Информируя о работе фракции КПРФ в Госдуме, депутат специально остановился на двух моментах: во-первых, необходимость уличной, массовой, протестной поддержки парламентских инициатив коммунистов и, во-вторых, расширение агитации и пропаганды этих инициатив среди населения, для чего необходима более массовая подписка на партийные газеты «Правда» и «Советская Кубань». Особое внимание депутат обратил на статью Г.А. Зюганова «Система либерального рэкета», в которой дается развернутая и всесторонняя оценка курса партии власти.

В заключение Н.И. Осадчий ответил на вопросы участников встречи и принял в работу письменные обращения, поступившие от граждан.

В ходе всей поездки лидеру краевого отделения КПРФ помогали секретарь крайкома партии А.И. Нагнибеда, член крайкома В.С. Малов и первый секретарь Брюховецкого районного Комитета КПРФ В.Н. Дахнова.

ИСТОЧНИК KP.RU