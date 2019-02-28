2019-02-28T13:10:45+03:00
Происшествия

В Сочи задержали магаданца, который находился в федеральном розыске

Его выявили пограничники на контрольном посту в поселке Ахштырь
Александра ПОДУШКО
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В Сочи задержали мужчину из Магадана, который находился в федеральном розыскеВ Сочи задержали мужчину из Магадана, который находился в федеральном розыскеФото: Архив "КП"
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В Сочи задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Его год разыскивала магаданская полиция.

- Мужчина до 2017 года проживал на Крайнем Севере. Он был владельцем акционерного общества. Но в ходе реализации одной из сделок его организация понесла убытки, чтобы рассчитаться с субподрядчиками денег не было, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

На мужчину подали в суд. Он решил распродать имущество и выплатить долги. На оставшиеся деньги купил недвижимость в Сочи и переехал на побережье.

К тому моменту как он сменил место жительства, следствие официально не завершилось, он пропал из поля зрения правоохранителей, региональные органы внутренних дел объявили мужчину в федеральный розыск.

Бывшего владельца организации нашли на курорте только спустя год. На контрольном посту в поселке Ахштырь его выявили пограничники. Мужчину задержали и передали в местную полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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