В Сочи задержали магаданца, который находился в федеральном розыске
В Сочи задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Его год разыскивала магаданская полиция.
- Мужчина до 2017 года проживал на Крайнем Севере. Он был владельцем акционерного общества. Но в ходе реализации одной из сделок его организация понесла убытки, чтобы рассчитаться с субподрядчиками денег не было, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.
На мужчину подали в суд. Он решил распродать имущество и выплатить долги. На оставшиеся деньги купил недвижимость в Сочи и переехал на побережье.
К тому моменту как он сменил место жительства, следствие официально не завершилось, он пропал из поля зрения правоохранителей, региональные органы внутренних дел объявили мужчину в федеральный розыск.
Бывшего владельца организации нашли на курорте только спустя год. На контрольном посту в поселке Ахштырь его выявили пограничники. Мужчину задержали и передали в местную полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU