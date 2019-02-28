В Сочи предотвратили контрабанду сигарет

СЕГОДНЯ 13:26 2019-02-28T13:26:27+03:00

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На российско-абхазской границе в очередной раз пресекли попытку незаконного провоза сигарет.

Пограничники выявили контрабандный груз на линии паспортного контроля. Они осмотрели автомобиль американского производства и обнаружили в заводских нишах пола, предназначенных для складывания пассажирских сидений, свыше 275блоков табачной продукции белорусского производства.

По оценке экспертов, стоимость сигарет превышает 120 тысяч рублей.

- Машину вывели из транспортного потока и еще раз обыскали. Больше ничего запрещенного не нашли. Табачные изделия изъяли и направили на экспертизу, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

Напомним, на границе в Сочи в двух «жигулях» нашли контрабандные сигареты. В Россию хотели провезти более 100 блоков табака.

ИСТОЧНИК KP.RU