В Сочи предотвратили контрабанду сигарет
На российско-абхазской границе в очередной раз пресекли попытку незаконного провоза сигарет.
Пограничники выявили контрабандный груз на линии паспортного контроля. Они осмотрели автомобиль американского производства и обнаружили в заводских нишах пола, предназначенных для складывания пассажирских сидений, свыше 275блоков табачной продукции белорусского производства.
По оценке экспертов, стоимость сигарет превышает 120 тысяч рублей.
- Машину вывели из транспортного потока и еще раз обыскали. Больше ничего запрещенного не нашли. Табачные изделия изъяли и направили на экспертизу, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.
Напомним, на границе в Сочи в двух «жигулях» нашли контрабандные сигареты. В Россию хотели провезти более 100 блоков табака.
ИСТОЧНИК KP.RU