В Краснодарском крае сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-28T13:40:20+03:00

Фото: скриншот из видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В отношении нарушителя полицейские составили пять административных материалов

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На Кубани в районе 6-го километра автодороги «станица Отрадная – хутор Трактовый» инспекторы ДПС заметили тонированный автомобиль марки ВАЗ 2101. Сотрудник полиции попытался остановить машину, но водитель никак не отреагировал, а только прибавил «газу». Госавтоинспекторы начали преследование правонарушителя.

Парень неоднократно выезжал на «встречку». Правоохранитель произвел 2 предупредительных выстрела из табельного оружия в воздух и несколько - по колесам автомобиля. 20-летнего местного жителя, который находился за рулем, задержали.

- В отношении водителя полицейские составили пять административных материалов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани мужчина украл иномарку и сдал ее в пункт приема металла. Сумма ущерба составила примерно 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU