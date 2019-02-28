2019-02-28T13:57:38+03:00
Происшествия

В Краснодаре в 2018 году полицейские изъяли более 22 килограммов наркотиков

Было выявлено 833 факта сбыта запрещенных веществ
Александра ПОДУШКО
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Фото: УМВД РФ по КраснодаруФото: УМВД РФ по Краснодару
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- В краевой столице в прошлом году велась целенаправленная работа по противодействию преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - сообщил начальник УМВД России по городу Краснодару Дмитрий Остапенко.

Всего в 2018 год сотрудники полиции занимались расследованием 2346 преступлений, связанных с запрещенными веществами, более 1,6 тысячи дел расследовали и послали в суд.

Было выявлено 833 факта сбыта наркотиков, для дальнейшего разбирательства направили 229 уголовных дел.

Полицейские изъяли более 22 килограммов наркотиков.

Напомним, у жителя Кавказского района нашли почти два грамма N-метилэфедрона. Он сообщил правоохранителям, что флакон с порошком нашел на улице и хранил его для личного употребления.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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