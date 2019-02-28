Интернет от МТС приходит в отдаленные уголки Краснодарского края

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-28T13:59:55+03:00

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Интернет от компании МТС пришел в отдаленные малочисленные поселки, станицы и аулы Кубани. Там, где о хорошей, устойчивой мобильной связи и тем более интернете жители могли только мечтать, теперь все это есть. Программа цифровизации малых населенных пунктов одного из крупнейших операторов региона компании МТС затронула 17 районов региона. Проект действует с 2017 года и за это время отменная голосовая связь и мобильный интернет появились у более чем 100 тысяч кубанцев, которым ранее такие услуги были недоступны. Сейчас к этой цифре добавилось еще 25 населенных пунктов численностью меньше 1000 человек.

Среди них есть местности, где активно развивается пеший, экстремальный и водный туризм и жители края все чаще приезжают сюда отдохнуть.

- Работа в малых населенных пунктах, в первую очередь, социальный проект. Но можно смело говорить о том, что наличие постоянного интернета дает новые возможности заработка и развития жителям малозаселенных поселков, - считает директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

ИСТОЧНИК KP.RU