2019-02-28T14:22:54+03:00
Общество

В Краснодаре увековечат память известного журналиста и легендарного тренера по спортивной акробатике

Мемориальные доски установят на фасадах домов, где они проживали
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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- В Краснодаре на 69 заседании городской Думы приняли решение увековечить память журналисту Александру Гикало и тренеру по спортивной акробатике Виктору Нарыкову. В обсуждении принял участие глава Краснодара Евгений Первышов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Александр Гикало - Заслуженный журналист Кубани. Он много лет работал заместителем главного редактора краевой газеты «Вольная Кубань». Получил награду «Золотое перо Кубани».

Мемориальную доску установят на фасаде дома по улице Дербентской, 18. В этом здании журналист жил с 1985 по 2018 год.

Виктор Нарыков - Заслуженный тренер СССР и РСФСР по спортивной акробатике, также его назвали лучшим тренером мира. Он воспитал целую плеяду прославленных чемпионов, среди которых Василий Мачуга, Владимир Почивалов.

Мемориальную доску установят на доме по улице имени Фадеева, 29, здесь он проживал вплоть до своей кончины в 2013 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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