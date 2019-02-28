СЕГОДНЯ 14:46 2019-02-28T14:46:30+03:00

В 2018 году рынок ипотеки на Юге вырос в полтора раза Фото: Иван МАКЕЕВ

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На Юге в 2018 году вырос объем выдачи ипотеки. Жители ЮФО получили кредитов на 208,4 миллиардов рублей, то есть количество займов увеличилось на 38 процентов.

В последние несколько месяцев прошлого года процесс снижения процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам заметно замедлился, но все же они были меньше - 9,6 процентов в 2018 году, 10,7 процентов в 2017 году.

В Южном федеральном округе наибольшая сумма займов была выдана в Краснодарском крае – 78,5 миллионов рублей.

- На Кубани на 50 процентов по сравнению с прошлым годом увеличилась выдача ипотеки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Южного ГУ Банка России.

Напомним, сочинцы могут принять участие в опросе и выбрать, на что пойдут деньги, полученные от курортного сбора. Администрация города запустила интернет-голосование за объекты инфраструктуры, которые обновят.

ИСТОЧНИК KP.RU