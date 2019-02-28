Сочинские краеведы обнаружили остатки старого храма

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-28T14:58:02+03:00

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Сочинские краеведы в начале года в районе поселка Дагомыс – между селами Барановка и Варваровка нашли остатки разрушенного здания. Для исследования типа строения и его предназначения пригласили сотрудников Сочинского национального парка - специалиста по историко-культурному наследию Дмитрия Маркова и инженер-проектировщика Ивана Аборнева.

- Выяснилось, что изначальный размер здания 3,8х6,5 метров, в его восточной части просматриваются следы полукруглой апсиды – алтаря. В большом количестве остались блоки и крупные фрагменты из пористой каменной породы со следами известкового раствора, который использовали в основном в средневековье, - сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

На месте обнаружения обломков нашли глиняные изделия, включая фрагменты пифосов.

- Здесь могла находиться однонефная одноапсидная базилика, схожая по своей конструкции с храмом Агуа, существовавшим на месте слияния рек Агва и Сочи. Его обнаружили еще в середине прошлого века, тогда же было установлено, что время его постройки приходится на период с 11 по 14 века новой эры, - прокомментировал Дмитрий Марков.

ИСТОЧНИК KP.RU