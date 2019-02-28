2019-02-28T15:27:36+03:00
Общество

В Краснодаре началась акция «Любишь свой город - посади дерево!»

Это мероприятие проходит каждый год уже около 15 лет
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре в рамках акции в четырех внутригородских округах высадят 500 саженцев деревьев пять видов. Они появятся на придомовых и внутриквартальных территориях в крупных микрорайонах и в общественно значимых местах

В ближайшее время округа передадут посадочный материал работникам, представителям общественности, квартальным, чтобы они высадили 500 саженцев разных видов - яблони, акации белой, ивы русской, катальпы, калины красной.

Общегородская акция «Любишь свой город — посади дерево!» проходит в краевой столице уже около 15 лет. Она будет продолжена весной и осенью 2019 года.

Напомним, сочинские краеведы в начале года в районе поселка Дагомыс – между селами Барановка и Варваровка нашли остатки разрушенного здания. На месте обнаружения обломков также были глиняные изделия, включая фрагменты пифосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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