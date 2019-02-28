СЕГОДНЯ 16:19 2019-02-28T16:19:11+03:00

В Сочи снова испортится погода Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Сочи все городские службы переведены в режим повышенной готовности, а все потому, что завтра ожидается ухудшение погоды.

1 марта ночью и днем усиление ветра, местами порывы 18-23 метров в секунду, сильные осадки, на побережье - дождь, в предгорьях и горах - снег.

- В предгорьях возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, ухудшение видимости в осадках 500-1000 метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Спасатели просят жителей и гостей курорта быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выхода в горы, также не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU