2019-02-28T16:19:11+03:00
Общество

В Сочи снова испортится погода

1 марта на курорте ожидается усиление ветра, сильные осадки
Александра ПОДУШКО
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В Сочи снова испортится погодаВ Сочи снова испортится погодаФото: Архив "КП"
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В Сочи все городские службы переведены в режим повышенной готовности, а все потому, что завтра ожидается ухудшение погоды.

1 марта ночью и днем усиление ветра, местами порывы 18-23 метров в секунду, сильные осадки, на побережье - дождь, в предгорьях и горах - снег.

- В предгорьях возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, ухудшение видимости в осадках 500-1000 метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Спасатели просят жителей и гостей курорта быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выхода в горы, также не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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