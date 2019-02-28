2019-02-28T17:08:55+03:00
Происшествия

В Краснодаре в прошлом году зафиксировали более тысячи ДТП

Выросло число пострадавших и погибших в авариях людей
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре в прошлом году зафиксировали более тысячи ДТПВ Краснодаре в прошлом году зафиксировали более тысячи ДТПФото: Алексей ФОКИН
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- В Краснодаре за год зарегистрировали 1 тысячу 364 ДТП. Значительно увеличилось количество пострадавших и погибших в авариях, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Как рассказал начальник УМВД России по городу Краснодару Дмитрий Остапенко, совместно с администрацией сотрудники полиции осуществляли работу по борьбе с «заторами» и несанкционированной парковкой на улицах города.

Было принудительно эвакуированы более 40 тысяч автомобилей, составлено 42764 протоколов и наложено административных штрафов на 90,7 миллионов рублей.

Напомним, в краевой столице в прошлом году велась целенаправленная работа по противодействию преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полицейские изъяли более 22 килограммов незаконных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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