В Краснодаре в прошлом году зафиксировали более тысячи ДТП
- В Краснодаре за год зарегистрировали 1 тысячу 364 ДТП. Значительно увеличилось количество пострадавших и погибших в авариях, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Как рассказал начальник УМВД России по городу Краснодару Дмитрий Остапенко, совместно с администрацией сотрудники полиции осуществляли работу по борьбе с «заторами» и несанкционированной парковкой на улицах города.
Было принудительно эвакуированы более 40 тысяч автомобилей, составлено 42764 протоколов и наложено административных штрафов на 90,7 миллионов рублей.
Напомним, в краевой столице в прошлом году велась целенаправленная работа по противодействию преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полицейские изъяли более 22 килограммов незаконных веществ.
ИСТОЧНИК KP.RU