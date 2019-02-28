В Краснодар приехал передвижной военный музей «Сирийский перелом»

СЕГОДНЯ 17:45 2019-02-28T17:45:26+03:00

Экспозиция стартовала 23 февраля и будет передвигаться по стране до 8 мая

Изменить размер текста: A A

В Краснодар 28 февраля в 12:30 прибыл спецпоезд военно-исторической акции «Сирийский перелом». В торжественном открытии принял участие вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский.

- Спецпоезд прибыл вокзал Краснодар-1 в 12:30, после чего прошел митинг, участие в котором приняли представители Минобороны России, командование воинских частей и организаций Краснодарского территориального гарнизона, депутаты ЗСК и городской Думы, участники движения «Юнармия», студенты, кадеты, учащиеся школ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На девяти железнодорожных платформах были размещены образцы трофейной военной техники. В четырех вагонах - экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия. Также можно посмотреть на работы военных художников и фотографов.

На перроне работал пункт отбора на военную службу по контракту.

Для гостей мероприятия провели концертную программу, выступили творческие коллективы. За время стоянки в Краснодаре передвижную выставку посетили 14,5 тысяч человек.

Экспозиция стартовала 23 февраля и будет передвигаться по стране до 8 мая. Железнодорожный состав за 64 дня преодолеет почти 29 тысяч километров и финиширует 27 апреля в подмосковной Кубинке в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот».

Фоторепортаж с выставки можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU