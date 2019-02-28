Медведей из Приморья, которые ищут жилье по всей России, поселить на Кубани не смогут

СЕГОДНЯ 18:58 2019-02-28T18:58:56+03:00

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Приморские власти хотят удачно пристроить четырех медведей, которые давно живут в неволе. Их незаконно держали у себя люди, не имевшие на то никаких разрешительных документов.

Это уже достаточно взрослые медведи, по 4-5 лет. Два пока живут в городе Артеме, один в Лесозаводске и еще один гималайский мишка – в Спасске-Дальнем: тот самый медведь, которого в декабре неудачно покормил мужчина.

Сотрудники охотнадзора изъяли косолапых и теперь ищут им новое жилье. Правда, на Кубани мишки поселиться не смогут. В сочинском зоопарке «Октябрьский», а также в сафари-парках Краснодара и Геленджика свободных вольеров нет. Да и перевозка в дальние края, по словам специалистов, большой стресс для косолапых.

- В нашем зоопарке содержатся очень много медведей. К тому же гораздо гуманнее найти для животных жилье поближе - путь из Приморья до Краснодарского края не близкий, - пояснил «КП» - Кубань» замдиректора геленджикского «Сафари-парка» Николай Машинский. - На пользу медведям это не пойдет.

ИСТОЧНИК KP.RU