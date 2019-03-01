На Кубани из-за осадков объявлено экстренное предупреждение

СЕГОДНЯ 07:23 2019-03-01T07:23:47+03:00

1 марта и до утра 2 марта местами в регионе ожидаются сильный дождь, налипание мокрого снега, гололед

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Региональное управление МЧС России объявило экстренное предупреждение на Кубани. 1 марта ночью и утром 2 марта местами в регионе, а также в Краснодаре ожидаются сильный дождь, мокрый снег, гололед, усиление ветра, порывами 13-18 метров в секунду, местами 25 метров в секунду. Возможно ухудшение видимости в осадках.

На Черноморском побережье сильное волнение моря. На реках Краснодарского края ожидаются резкие подъемы уровней воды.1 марта на Азовском побережье возможно усиление северо-западного ветра, волнение моря, ветровой нагон уровня воды.

По данным Краснодарского гидрометцентра, по краю временами осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Температура воздуха днем +3...+8 градусов, по югу до +12. На Черноморском побережье 7-12 градусов, утром и днем сильный дождь. Ветер с порывами до 25 метров в секунду.

В Краснодаре 1 марта температура воздуха днем составит 6...8 градусов тепла. Утром и днем сильные осадки. Ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на эти номера (звонок бесплатный):

- «01» - единый номер пожарных и спасателей (с городского телефона);

- «101» - единый номер пожарных и спасателей (с мобильного);

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU