СЕГОДНЯ 07:49 2019-03-01T07:53:39+03:00

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В Краснодаре утвердили названия 10 новых улиц в честь выдающихся городских спортсменов и популяризаторов спорта. Данную инициативу еще в декабре прошлого года озвучил глава Краснодара Евгений Первышов. Ее поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Улицы, которые получат названия, расположены в новой застройке в Карасунском округе вдоль трассы М4 «Дон» рядом с жилым районом Новознаменский, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего поступили предложения почти по 30 кандидатурам, но выбрали только 10. Их и направили в городскую топонимическую комиссию. На 69-м заседании депутаты поддержали решение о присвоении имен спортивных деятелей 10 новым улицам.

Список кандидатов, в честь которых предлагается назвать улицы Краснодара:

1. Барабанов Анатолий Григорьевич - первый ректор Краснодарского государственного института физической культуры. Под его руководством учебное заведение стало одним из ведущих вузов страны.

2. Казаджиев Геннадий Карпович - Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер России, многократный чемпион СССР.

3. Лавров Артем Александрович - советский и российский тренер по боксу, Заслуженный тренер СССР и России.

4. Казанцев Виктор Алексеевич - Заслуженный тренер СССР, РСФСР. Тренер чемпионки Олимпийских игр Брагиной.

5. Нарыков Виктор Дмитриевич - Мастер спорта, Заслуженный тренер РСФСР, СССР. Тренер 10 чемпионов мира.

6. Волков Владимир Дмитриевич - один из ведущих тренеров СССР по плаванию. Работал со сборными командами СССР и РСФСР.

7. Ракитянский Павел Дмитриевич – советский спортсмен по современному пятиборью. Мастер спорта СССР.

8. Разночинцев Анатолий Иванович - советский пловец, тренер и преподаватель. Участник летних Олимпийских игр 1952 года. Заслуженный тренер РСФСР.

9. Радоняк Юрий Михайлович - советский боксер первой средней весовой категории, выступал за сборную СССР.

10. Ананевич Виктор Павлович - Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер РСФСР.

ИСТОЧНИК KP.RU