Экс-глава Адлерского района возглавил департамент строительства Кубани

СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-01T08:06:46+03:00

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Новым руководителем департамента строительства Кубани назначен Денис Юрковский. Сотрудникам ведомства его представил первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко.

Денис Юрковский окончил Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

- С 2010 года он работает в строительной отрасли края. В 2013-2018 годах замещал должности заместителя главы администрации, начальника отдела архитектуры, благоустройства и санитарного содержания администрации Центрального внутригородского района города Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С августа прошлого года по февраль 2019 Юрковский был главой администрации Адлерского внутригородского района города Сочи.

Напомним, на 16-ом президиуме КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» назначили нового вице-президента Федерации Кубани по популяризации шахмат. Им стал Евгений Крамник.

ИСТОЧНИК KP.RU