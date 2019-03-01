Экс-глава Адлерского района возглавил департамент строительства Кубани
Новым руководителем департамента строительства Кубани назначен Денис Юрковский. Сотрудникам ведомства его представил первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко.
Денис Юрковский окончил Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
- С 2010 года он работает в строительной отрасли края. В 2013-2018 годах замещал должности заместителя главы администрации, начальника отдела архитектуры, благоустройства и санитарного содержания администрации Центрального внутригородского района города Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
С августа прошлого года по февраль 2019 Юрковский был главой администрации Адлерского внутригородского района города Сочи.
Напомним, на 16-ом президиуме КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» назначили нового вице-президента Федерации Кубани по популяризации шахмат. Им стал Евгений Крамник.
ИСТОЧНИК KP.RU