СЕГОДНЯ 08:31 2019-03-01T08:31:05+03:00

В Краснодаре молодые педагоги получат 145 грантов по 50 тысяч рублей Фото: Валерий СПИДЛЕН

Такая поддержка была введена городскими властями девять лет назад

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В кубанской столице молодые педагоги получат 145 грантов по 50 тысяч рублей. Такая поддержка педагогов была введена городскими властями девять лет назад. В этом году обладателями грантов станет на 30 человек больше. Эти изменения были приятны на 69-м заседании городской Думы Краснодара.

- Гранты получают преподаватели в возрасте до 30 лет, которые участвуют в профессиональных конкурсах, форумах, творческих площадках, становятся авторами инновационных проектов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В этом году такие поощрения получат всего 145 педагогов: 60 учителей школ, 65 воспитателей детских садов и 20 педагогов дополнительного образования.

Сейчас в муниципальных образовательных учреждениях трудятся более 12,5 тысячи педагогических работников – это учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования. 30 процентов из них - молодые специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU