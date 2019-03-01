Два легкоатлетических забега пройдут в Новороссийске

СЕГОДНЯ 08:47 2019-03-01T08:47:04+03:00

Первый состоится в апреле, второй - в сентябре

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В Новороссийске пройдет сразу два крупных легкоатлетических забега. 1 этап мероприятия «Трейл Утра-марафон Маркотх» состоится 14 апреля. Маршрут будет пролегать по горному хребту Маркотх, а также по территориям Крымска, Абинска и Геленджика. С учетом разной физической подготовки участников предусмотрены дистанции на 86, 42, 21 и 4 километров и командная эстафета 4x4 километра.

- Второй забег – «Малая земля» пройдет 15 сентября. Спортсмены пробегут по Набережной, максимальная дистанция составит 42 километра 195 метров, - сообщил на своей странице в Instagram глава города Игорь Дяченко.

После весеннего старта начнется подготовка к осеннему.

Напомним, Центр поиска новых спортивных чемпионов открылся в Краснодаре. Юных талантов от 6 до 12 лет приглашают пройти тестирование.

ИСТОЧНИК KP.RU