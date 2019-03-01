Зимой курорты Кубани посетили 1,5 миллиона туристов

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-01T09:28:12+03:00

Это на 2 процента больше по сравнению с показателями прошлого года

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За три зимних месяца курорты Кубани посетили более 1,5 миллиона туристов. Это на 2 процента больше по сравнению с прошлогодними показателями. Край остается привлекательным для туристов не только летом.

- Зимой наибольше популярностью пользовались территории, где можно покататься на лыжах, сноубордах, санках, пройтись по зимним экотропам, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Востребованными направлениями для отдыха стали Анапа, Горячий Ключ, Новороссийск и даже Краснодар. Продолжают работать более 1600 организаций санаторно-курортного, оздоровительного и гостиничного комплекса. И средний уровень их загрузки в этом году составляет порядка 60 процентов.

Зимой в крае состоялось около 70 различных мероприятий.

Напомним, сочинцы могут принять участие в опросе и выбрать, на что пойдут деньги, полученные от курортного сбора. Администрация города запустила интернет-голосование за объекты инфраструктуры, которые обновят.

ИСТОЧНИК KP.RU