На Кубани сотрудник супермаркета несколько месяцев воровал продукты

СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-01T09:45:16+03:00

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В дежурную часть Славянского района обратился мужчина. Он сообщил, что является директором одного из местных продуктовых магазинов. В супермаркете при проведении ревизии он выявил недостачу товара на сумму около 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в присвоении чужого имущества задержали 50-летнего сотрудника супермаркета. Было установлено, что мужчина в течение двух месяцев похищал продукты.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU