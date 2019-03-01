2019-03-01T10:06:39+03:00
Здоровье

Новороссийские травматологи поставили на ноги двух женщин старше 90 лет

Обе пациентки - ветераны Великой Отечественной войны
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского краяФото: пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края
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В Новороссийске в городскую больницу №1 в феврале поступили две больные с переломами проксимального отдела бедра. 92-летняя и 96-летняя женщины - ветераны ВОВ и мириться с болезнью, при которой им приходилось постоянно лежать, они не хотели.

Длительное нахождение в лежачем положении привело бы к тяжелым осложнениям. Только хирургическая операция, сопряженная с предельным риском для жизни, способна в короткие сроки поставить на ноги.

- Врачи травматологического отделения провели эти сложнейшие операции. Сначала выполнили комплексное обследование, предоперационную подготовку, после чего врачи сделали интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости проксимальным бедренным штифтом, - сообщили в пресс-службе минздрава края.

Сейчас обе пациентки чувствуют себя хорошо, они уже самостоятельно садятся и вскоре смогут ходить при помощи дополнительной опоры.

Врачи пока не спешат их выписывать, так как в данном случае требуется особое внимание и уход.

Напомним, в детской краевой клинической больнице врачи внедрили новый метод спасения жизней. Процедуру плазмосорбции проводят в случае фульминантной печёночной недостаточности, а также при отравлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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