СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-01T10:24:05+03:00

На Кубани руководитель предприятия больше двух месяцев не платил зарплату подчиненным Фото: Анастасия ОСИПОВА

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На Кубани Тимашевским межрайонным следственным отделом в отношении генерального директора ООО «Тимашевский элеватор» возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, с ноября 2018 по январь 2019 года руководитель организации, которая занимается хранением и складированием зерна, не платил зарплату подчиненным. В результате он задолжал 46 сотрудникам 3 миллиона 200 тысяч рублей. При этом у мужчины была возможность погасить этот долг, но деньги он потратил на иные нужды предприятия.

- Изучается документация организации, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, принимаются меры к установлению имущества подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU