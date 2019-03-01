2019-03-01T10:43:55+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Рашпилевской появился тротуар

Об это сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий
Александра ПОДУШКО
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Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiyФото: facebook.com/vladimir.verbitskiy
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В Краснодаре восстановили тротуар на улице Рашпилевской на участке от улицы Калинина до Головатого. Об этом на своей страничке в facebook сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

Утром 1 марта тротуар открыли для движения пешеходов. Работы по его благоустройству начались 22 февраля по поручению мэра Краснодара Евгения Первышова.

Ранее на этом участке был незаконно установлен забор. Долгие годы жители города обходили его по проезжей части. Незаконную пристройку снесли по решению суда.

Напомним, в прошлом году администрация краевой столицы обратилась в Арбитражный суд Кубани с иском на компанию, которая занимается издательской и полиграфической деятельностью. Мэрия намеревалась освободить муниципальную землю, убрав бетонный забор.

В результате требования администрации удовлетворили, но собственник с исполнением решения суда тянул. Только тогда, когда компании пригрозили неустойкой в 20 тысяч рублей в день до момента исполнения постановления, дело сдвинулось с мертвой точки. 30 января приступили к сносу забора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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