В Сочи туристы с детьми заблудились в Агурском ущелье

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-01T11:01:46+03:00

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28 февраля около 18:00 в Южный спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что в долине реки Агура заблудились люди. Самостоятельно туристы из Московской области не могли найти обратный путь.

Спасатели связались по телефону с главой семьи. Мужчина рассказал, что он с женой и двумя маленькими детьми – двух и пяти лет, находятся около реки, а так как стемнело, двигаться дальше они не могут.

- В течение часа сотрудники отряда ЮРПСО (Южный региональный поисково-спасательный отряд) нашли потерявшихся туристов. Семью вывезли в городскую черту, медицинская помощь им не потребовалась, но в ожидании спасателей они немного замерзли, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU