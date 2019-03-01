В Темрюкском районе в отечественной легковушке нашли 500 литров контрафактной водки и спирта
На автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин для проверки документов полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21053, за рулем которого находился 30-летний житель Славянского района.
Сотрудники ДПС обыскали машину и обнаружили в салоне и багажнике более 480 бутылок водки и вина известных торговых марок, а также 19 пластиковых канистр объемом 10 литров со спиртосодержащей жидкостью.
- На тарах отсутствовали марки акцизного сбора, а у водителя не было документов на груз. Правоохранители изъяли почти 500 литров алкоголя, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В отношении 30-летнего мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.17.2 КоАП (Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции). Ему грозит штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU