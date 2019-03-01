2019-03-01T11:17:15+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе в отечественной легковушке нашли 500 литров контрафактной водки и спирта

На бутылках с алкогольной продукцией не было марок акцизного сбора
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

На автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин для проверки документов полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21053, за рулем которого находился 30-летний житель Славянского района.

Сотрудники ДПС обыскали машину и обнаружили в салоне и багажнике более 480 бутылок водки и вина известных торговых марок, а также 19 пластиковых канистр объемом 10 литров со спиртосодержащей жидкостью.

- На тарах отсутствовали марки акцизного сбора, а у водителя не было документов на груз. Правоохранители изъяли почти 500 литров алкоголя, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении 30-летнего мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.17.2 КоАП (Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции). Ему грозит штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани поймали браконьеров, которые незаконно устанавливали сети в Ейском лимане
В Сочи мужчина пытался пересечь границу по чужому паспорту
В Новокубанском районе парень погиб под колесами фуры
В Краснодаре мощность подстанции «Тургеневской» увеличили в 1,5 раза
В Сочи туристы с детьми заблудились в Агурском ущелье
В Краснодаре на улице Рашпилевской появился тротуар
На Кубани руководитель предприятия больше двух месяцев не платил зарплату подчиненным
Новороссийские травматологи поставили на ноги двух женщин старше 90 лет
На Кубани сотрудник супермаркета несколько месяцев воровал продукты
Зимой курорты Кубани посетили 1,5 миллиона туристов
Два легкоатлетических забега пройдут в Новороссийске
В Краснодаре молодые педагоги получат 145 грантов по 50 тысяч рублей
Экс-глава Адлерского района возглавил департамент строительства Кубани
В Краснодаре утвердили названия 10 новых улиц
На Кубани из-за осадков объявлено экстренное предупреждение