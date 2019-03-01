В Краснодаре мощность подстанции «Тургеневской» увеличили в 1,5 раза

СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-01T11:40:03+03:00

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На краснодарской подстанции «Тургеневская» провели модернизацию. После реконструкции ее мощность увеличилась в полтора раза. Теперь она составляет 120 мегавольт-ампер.

«Тургеневская» 110 кВ является ключевым питающим центром для 105 тысячи жителей микрорайона Фестивальный и 122 социально-значимых объектов.

- Перегруженность подстанции являлась причиной частых отключений электроэнергии, - прокомментировал главы Краснодара Евгений Первышов.

- «Тургеневская» 110 кВ начала работать в 1989 году. Реконструкцию и модернизацию оборудования провели в 2018 году. На подстанции установили силовой трансформатор мощностью 40 мегавольт-ампер, современные элегазовые выключатели 110 киловольт и комплектные распределительные устройства 10 киловольт с микропроцессорными системами защиты и автоматики, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре на улице Рашпилевской появился тротуар. Об это сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU