В Краснодаре мощность подстанции «Тургеневской» увеличили в 1,5 раза
На краснодарской подстанции «Тургеневская» провели модернизацию. После реконструкции ее мощность увеличилась в полтора раза. Теперь она составляет 120 мегавольт-ампер.
«Тургеневская» 110 кВ является ключевым питающим центром для 105 тысячи жителей микрорайона Фестивальный и 122 социально-значимых объектов.
- Перегруженность подстанции являлась причиной частых отключений электроэнергии, - прокомментировал главы Краснодара Евгений Первышов.
- «Тургеневская» 110 кВ начала работать в 1989 году. Реконструкцию и модернизацию оборудования провели в 2018 году. На подстанции установили силовой трансформатор мощностью 40 мегавольт-ампер, современные элегазовые выключатели 110 киловольт и комплектные распределительные устройства 10 киловольт с микропроцессорными системами защиты и автоматики, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, в Краснодаре на улице Рашпилевской появился тротуар. Об это сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.
ИСТОЧНИК KP.RU