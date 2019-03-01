В Новокубанском районе парень погиб под колесами фуры

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-01T12:02:08+03:00

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В Новокубанском районе 28 февраля около 19:00 в районе 141-ого километра автодороги «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 56-летний мужчина, который находился за рулем большегруза марки DAF с прицепом, сбил пешехода. Парень переходил дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП 23-летний молодой человек погиб на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре перевернулась карета скорой помощи, пострадали медики и водитель. Это вторая авария с неотложкой в столице Кубани за два дня. Машина ехала на вызов с включенными проблесковыми маячками по улице Красной в сторону Одесской. На перекрестке с улицей Гаврилова в автомобиль медиков влетела иномарка. Газель перевернулась на бок.

ИСТОЧНИК KP.RU