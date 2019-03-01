2019-03-01T12:22:40+03:00
Происшествия

В Сочи мужчина пытался пересечь границу по чужому паспорту

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания
Александра ПОДУШКО
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В Сочи мужчина пытался пересечь границу по чужому паспортуВ Сочи мужчина пытался пересечь границу по чужому паспортуФото: Архив "КП"
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В Сочи пограничники задержали гражданина Республики Беларусь, который пытался пересечь границу по чужому паспорту. Сотрудник обнаружил несоответствие личности предъявителя с фотографией в паспорте.

- Мужчину задержали, правоохранителям он рассказал, что едет в Абхазию на заработки. Ему предложили хорошо оплачиваемую работу в Пицунде, свеянную со строительством. Недавно он якобы потерял свой национальный паспорт и воспользовался документом другого человека, - сообщили в ПУ ФСБ России по краю.

Дознаватели установили личность задержанного. Им оказался 31-летний гражданин Белоруссии. Пограничники узнали, что мужчину разыскивали республиканские органы внутренних дел за многомиллионный долг.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 322 УК РФ, он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, на Кубани мужчина украл иномарку и сдал ее в пункт приёма металла. Сумма ущерба составила примерно 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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