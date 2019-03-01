СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-01T15:36:56+03:00

На Кубани поймали браконьеров, которые незаконно устанавливали сети в Ейском лимане Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Здесь с 1 февраля действует запрет на любительское и спортивное рыболовство

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На Кубани близ поселка Ейское Укрепление вечером два местных жителя отправились на незаконный промысел. Переодевшись в специальные рыбацкие костюмы, мужчины зашли в Ейский лиман и начали вброд устанавливать запрещенные орудия лова.

- Их заметил пограничный наряд. Правонарушители побросали свои вещи и попытались скрыться. Но далеко уйти им так и не удалось. Они были задержаны сотрудниками погрануправления. Браконьерами оказались 24-летние местные жители, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Из воды правоохранители достали 3 лессовые сети, общей протяженностью 180 метров. С 1 февраля в Ейском лимане действует запрет на любительское и спортивное рыболовство, но это не остановило злоумышленников.

В отношении местных жителей были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.37, 18.7 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU