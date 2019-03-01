2019-03-01T15:36:56+03:00
Происшествия

На Кубани поймали браконьеров, которые незаконно устанавливали сети в Ейском лимане

Здесь с 1 февраля действует запрет на любительское и спортивное рыболовство
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани поймали браконьеров, которые незаконно устанавливали сети в Ейском лиманеНа Кубани поймали браконьеров, которые незаконно устанавливали сети в Ейском лиманеФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

На Кубани близ поселка Ейское Укрепление вечером два местных жителя отправились на незаконный промысел. Переодевшись в специальные рыбацкие костюмы, мужчины зашли в Ейский лиман и начали вброд устанавливать запрещенные орудия лова.

- Их заметил пограничный наряд. Правонарушители побросали свои вещи и попытались скрыться. Но далеко уйти им так и не удалось. Они были задержаны сотрудниками погрануправления. Браконьерами оказались 24-летние местные жители, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Из воды правоохранители достали 3 лессовые сети, общей протяженностью 180 метров. С 1 февраля в Ейском лимане действует запрет на любительское и спортивное рыболовство, но это не остановило злоумышленников.

В отношении местных жителей были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.37, 18.7 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году на Кубани отремонтируют два вокзала
На Кубани инвалидов-колясочников, проживающих в многоквартирных домах, обеспечат лестничными подъемниками
ВТБ запустил новый накопительный счет «Копилка»
В Белоглинском районе открыли мост
В Краснодаре в ЖК «Адмирал» произошёл пожар
Под Армавиром от КамАЗа оторвался прицеп, и в него врезалась «Газель»
В Краснодаре действует штормовое предупреждение
Прокуратура провела проверку в «Сафари-парке» в Краснодаре
В Сочи мужчина пытался пересечь границу по чужому паспорту
В Новокубанском районе парень погиб под колесами фуры
В Краснодаре мощность подстанции «Тургеневской» увеличили в 1,5 раза
В Темрюкском районе в отечественной легковушке нашли 500 литров контрафактной водки и спирта
В Сочи туристы с детьми заблудились в Агурском ущелье
В Краснодаре на улице Рашпилевской появился тротуар
На Кубани руководитель предприятия больше двух месяцев не платил зарплату подчиненным
Новороссийские травматологи поставили на ноги двух женщин старше 90 лет
На Кубани сотрудник супермаркета несколько месяцев воровал продукты
Зимой курорты Кубани посетили 1,5 миллиона туристов
Два легкоатлетических забега пройдут в Новороссийске
В Краснодаре молодые педагоги получат 145 грантов по 50 тысяч рублей
Экс-глава Адлерского района возглавил департамент строительства Кубани
В Краснодаре утвердили названия 10 новых улиц
На Кубани из-за осадков объявлено экстренное предупреждение