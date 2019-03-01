2019-03-01T13:26:36+03:00
Происшествия

Прокуратура провела проверку в «Сафари-парке» в Краснодаре

Правоохранители выявили многочисленные нарушения
Татьяна СМИРНОВА
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Прокуратура провела проверку в «Сафари-парке» в КраснодареПрокуратура провела проверку в «Сафари-парке» в КраснодареФото: ЧЕБОТАРЕВ Александр
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Прокуратура Краснодарского края провела проверку информации о том, что в Краснодаре в «Сафари-парке» плохие условия содержания диких животных, а также отсутствие необходимого ветеринарного ухода за ними.

Правоохранители установили, что сотрудники зоопарка перевели льва в оборудованный вольер. Его площадь составила 370 квадратных метров, что соответствует требованиям, установленным для содержания диких животных.

В то же время сотрудники прокуратуры выявили отсутствие документов, подтверждающих законность владения львом и двумя орлами, занесёнными в Красную книгу.

Помимо этого, они вскрыли многочисленные нарушения требований законодательства о ветеринарии при оформлении ветеринарных документов на продукцию, предназначенную для кормления животных, а также нарушения при проведении противоэпизоотических мероприятий в отношении содержащихся животных.

- Результаты проверки отправили руководителю Департамента ветеринарии края и в Управление Росприронадзора для решения вопроса о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в социальные сети опубликовали сведения, что в "Сафари-парке" в Краснодаре животные находятся в плохих условиях. Также в Интернете неравнодушные начали собирать подписи к петиции о закрытии учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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