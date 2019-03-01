2019-03-01T15:33:54+03:00
Происшествия

В Краснодаре действует штормовое предупреждение

Оно будет действовать до 2 марта включительно
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы администарции КраснодараФото пресс-службы администарции Краснодара
Изменить размер текста:

В настоящее время в Краснодаре действует штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра с дождем в готовность привели спецтехнику.

- По городу дежурят 12 вакуумных машин, готовых приступить к ликвидации подтоплений. При необходимости количество откачивающей техники может быть увеличено до 20 единиц. По данным на 12.00, движение легковых автомобилей и общественного транспорта обеспечивается по всему городу, — цитирует директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова администрация города.

Известно, что непогода накренила остановочный комплекс и повалила три дерева в одном из садоводческих товариществ. По данным мэрии, никто не пострадал.

Фото t.me/krd_tipich_ru

Фото t.me/krd_tipich_ru

Также городская единая дежурно-диспетчерская служба сообщает, что ветер повредил деревья на улицах Чкалова и Садовой. На месте происшествия работают специалисты.

Штормовое предупреждение будет действовать на территории краевого центра до 2 марта включительно. Синоптики прогнозируют в городе сильный дождь с усилением ветра до 20 метров в секунду.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций можно обращаться в ЕДДС по телефону 8 (861) 214-33-36 и 112 (по городскому и мобильному телефонам).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году на Кубани отремонтируют два вокзала
На Кубани инвалидов-колясочников, проживающих в многоквартирных домах, обеспечат лестничными подъемниками
ВТБ запустил новый накопительный счет «Копилка»
В Белоглинском районе открыли мост
В Краснодаре в ЖК «Адмирал» произошёл пожар
Под Армавиром от КамАЗа оторвался прицеп, и в него врезалась «Газель»
Прокуратура провела проверку в «Сафари-парке» в Краснодаре
На Кубани поймали браконьеров, которые незаконно устанавливали сети в Ейском лимане
В Сочи мужчина пытался пересечь границу по чужому паспорту
В Новокубанском районе парень погиб под колесами фуры
В Краснодаре мощность подстанции «Тургеневской» увеличили в 1,5 раза
В Темрюкском районе в отечественной легковушке нашли 500 литров контрафактной водки и спирта
В Сочи туристы с детьми заблудились в Агурском ущелье
В Краснодаре на улице Рашпилевской появился тротуар
На Кубани руководитель предприятия больше двух месяцев не платил зарплату подчиненным
Новороссийские травматологи поставили на ноги двух женщин старше 90 лет
На Кубани сотрудник супермаркета несколько месяцев воровал продукты
Зимой курорты Кубани посетили 1,5 миллиона туристов
Два легкоатлетических забега пройдут в Новороссийске
В Краснодаре молодые педагоги получат 145 грантов по 50 тысяч рублей
Экс-глава Адлерского района возглавил департамент строительства Кубани
В Краснодаре утвердили названия 10 новых улиц
На Кубани из-за осадков объявлено экстренное предупреждение