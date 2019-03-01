СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-01T15:33:54+03:00

Оно будет действовать до 2 марта включительно

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В настоящее время в Краснодаре действует штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра с дождем в готовность привели спецтехнику.

- По городу дежурят 12 вакуумных машин, готовых приступить к ликвидации подтоплений. При необходимости количество откачивающей техники может быть увеличено до 20 единиц. По данным на 12.00, движение легковых автомобилей и общественного транспорта обеспечивается по всему городу, — цитирует директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова администрация города.

Известно, что непогода накренила остановочный комплекс и повалила три дерева в одном из садоводческих товариществ. По данным мэрии, никто не пострадал.

Фото t.me/krd_tipich_ru

Также городская единая дежурно-диспетчерская служба сообщает, что ветер повредил деревья на улицах Чкалова и Садовой. На месте происшествия работают специалисты.

Штормовое предупреждение будет действовать на территории краевого центра до 2 марта включительно. Синоптики прогнозируют в городе сильный дождь с усилением ветра до 20 метров в секунду.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций можно обращаться в ЕДДС по телефону 8 (861) 214-33-36 и 112 (по городскому и мобильному телефонам).

ИСТОЧНИК KP.RU