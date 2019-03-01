2019-03-01T15:24:27+03:00
Происшествия

Под Армавиром от КамАЗа оторвался прицеп, и в него врезалась «Газель»

Есть жертвы
Татьяна СМИРНОВА
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Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краюФото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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1 марта под Армавиром на федеральной трассе «Кавказ» в районе моста через реку Уруп произошла авария.

- Около семи часов утра в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Согласно предварительным данным, мужчина за рулём «Газели» не заметил стоящий на «аварийке» КамАЗ. Грузовой автомобиль находился на обочине, а часть прицепа - на проезжей части. «Газель» врезалась в прицеп. От удара она загорелась, - об этом сообщили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Согласно предварительным данным, в аварии погиб мужчина, сидевший за рулем «Газели».

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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