2019-03-01T15:23:41+03:00
Происшествия

В Краснодаре в ЖК «Адмирал» произошёл пожар

Никто не пострадал
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Lenta38.comФото: Lenta38.com
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1 марта в Краснодаре в квартире многоэтажного дома на Кубанской набережной произошёл пожар.

- В 12:46 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании. В 12:53 на указанное место прибыли спасатели. Они установили, что горит квартира на 15 этаже в многократном доме и провели эвакуацию жильцов. В 13:09 отряд спасателей локализовал возгорание, а в 13:20 они потушили его, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Согласно предварительным данным, во время пожара никто из жильцов многоэтажного дома не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они устанавливают причины произошедшего.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре в дорожно-транспортном происшествии погибла женщина. По предварительным данным, из-за тумана при совершении обгона она не увидела фуру, которая двигалась во встречном направлении, и «влетела» в нее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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