2019-03-01T15:22:31+03:00
Общество

В Белоглинском районе открыли мост

Кондратьев поручил отремонтировать сооружение
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяФото пресс-службы администрации Краснодарского края
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В Белоглинском районе открыли мост. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать сооружение.

В январе к губернатору обратилась Оксана Аракелова. Она попросила оказать содействие в ремонте моста, длина которого составляет 180 метров.

Сооружение построили 30 лет назад. С его помощью 90 жителей улицы Заречной добираются до центра населенного пункта, школы и рынка. В последнее время передвижение по мосту было небезопасным.

Кондратьев получил отремонтировать сооружение. В результате старое покрытие с моста убрали. На его месте установили новое деревянное с металлическими перилами.

Также в станице Ильинской Новопокровского района восстановили кровлю школы №17.

К губернатору обратилась Оксана Субботина и сообщила, что в учебном учреждении около 40 лет не проводили ремонтные работы, из-за этого стала протекать крыша.

Кондратьев поручил главе района Юрию Ревякину в кратчайшие сроки ликвидировать проблему. В результате крышу заменили на металлопрофильную.

С вопросами о благоустройстве пришкольной территории к губернатору также обращались жители поселка Октябрьского Павловского района. По просьбам граждан возле учреждения установили мигающий светофор и «лежачие полицейские». В Абинске капитально отремонтировали сквер на улице Интернациональной, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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