2019-03-01T15:20:06+03:00
Общество

На Кубани инвалидов-колясочников, проживающих в многоквартирных домах, обеспечат лестничными подъемниками

Об этом сообщает администрация Кубани
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
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На Кубани инвалидов-колясочников, проживающих в многоквартирных домах, обеспечат лестничными подъемниками. Оборудование передадут нуждающимся в безвозмездное пользование. Акция пройдет в рамках региональной программы «Доступная среда».

По данным министерства труда и социального развития края, в настоящее время на территории Кубани в многоквартирных домах проживает более 670 инвалидов-колясочников, ведущих активный образ жизни. Доля доступных для них социальных объектов в крае составляет около 70%. При этом процент специально оборудованных домов значительно ниже.

– Очень многие кубанцы с ограниченными возможностями, по сути, становятся заложниками своих квартир, не имеют возможности посетить социальные и культурные учреждения. Этими проблемами необходимо планомерно заниматься, – ранее отметила заместитель главы региона Анна Минькова.

Впервые в текущем году из регионального бюджета выделяются средства на приобретение лестничных подъемников для инвалидов-колясочников. Это произошло за счет увеличения финансирования программы «Доступная среда» на 9,4 млн рублей. Согласно плану, в течение трех лет оборудованием обеспечат всех нуждающихся.

Помимо этого, в два раза, то есть до 6,4 млн рублей, увеличены расходы на приобретение технических средств реабилитации. Они предусмотрены для инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

– Это в том числе и ноутбуки с программой речевого экранного доступа, смартфоны с речевым выходом, индивидуальные абонентские устройства радио-информирования и ориентирования для самостоятельного пользования общественным транспортом, – пояснили в профильном министерстве.

На мероприятия региональной программы «Доступная среда» в текущем году предусмотрено 111,6 млн рублей. Эти средства пойдут на оснащение специальным оборудованием социальных объектов и повышение квалификации сотрудников органов соцзащиты, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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