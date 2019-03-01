2019-03-01T15:55:37+03:00
Общество

В 2019 году на Кубани отремонтируют два вокзала

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото: Dsd3rmhotmx78.cloudfront.netФото: Dsd3rmhotmx78.cloudfront.net
Изменить размер текста:

Сотрудники Северо-Кавказской железной дороги планируют отремонтировать 13 объектов пассажирской инфраструктуры.

Работы проведут в здании вокзалов Якорная Щель в Сочи и Шепси в Туапсинском районе.

- Помимо этого, ремонт планируют организовать на пассажирских платформах станции Гостагаевской и в здании поста электрической централизации на станции Разъезда. На работы направят более 100 млн рублей, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Белоглинском районе Кубани открыли мост. Сооружение отремонтировали по поручению главы края Вениамина Кондратьева. Теперь местные жители смогут без угрозы для жизни перейти через мост и добраться до центра поселения, учебного учреждения и рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани инвалидов-колясочников, проживающих в многоквартирных домах, обеспечат лестничными подъемниками
ВТБ запустил новый накопительный счет «Копилка»
В Белоглинском районе открыли мост
В Краснодаре в ЖК «Адмирал» произошёл пожар
Под Армавиром от КамАЗа оторвался прицеп, и в него врезалась «Газель»
В Краснодаре действует штормовое предупреждение
Прокуратура провела проверку в «Сафари-парке» в Краснодаре
На Кубани поймали браконьеров, которые незаконно устанавливали сети в Ейском лимане
В Сочи мужчина пытался пересечь границу по чужому паспорту
В Новокубанском районе парень погиб под колесами фуры
В Краснодаре мощность подстанции «Тургеневской» увеличили в 1,5 раза
В Темрюкском районе в отечественной легковушке нашли 500 литров контрафактной водки и спирта
В Сочи туристы с детьми заблудились в Агурском ущелье
В Краснодаре на улице Рашпилевской появился тротуар
На Кубани руководитель предприятия больше двух месяцев не платил зарплату подчиненным
Новороссийские травматологи поставили на ноги двух женщин старше 90 лет
На Кубани сотрудник супермаркета несколько месяцев воровал продукты
Зимой курорты Кубани посетили 1,5 миллиона туристов
Два легкоатлетических забега пройдут в Новороссийске
В Краснодаре молодые педагоги получат 145 грантов по 50 тысяч рублей
Экс-глава Адлерского района возглавил департамент строительства Кубани
В Краснодаре утвердили названия 10 новых улиц
На Кубани из-за осадков объявлено экстренное предупреждение