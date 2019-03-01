В 2019 году на Кубани отремонтируют два вокзала

СЕГОДНЯ 15:55 2019-03-01T15:55:37+03:00

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Сотрудники Северо-Кавказской железной дороги планируют отремонтировать 13 объектов пассажирской инфраструктуры.

Работы проведут в здании вокзалов Якорная Щель в Сочи и Шепси в Туапсинском районе.

- Помимо этого, ремонт планируют организовать на пассажирских платформах станции Гостагаевской и в здании поста электрической централизации на станции Разъезда. На работы направят более 100 млн рублей, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Белоглинском районе Кубани открыли мост. Сооружение отремонтировали по поручению главы края Вениамина Кондратьева. Теперь местные жители смогут без угрозы для жизни перейти через мост и добраться до центра поселения, учебного учреждения и рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU