Жители Кубани смогут бесплатно проверить зрение

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-01T16:21:03+03:00

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2 марта на территорию Краснодарского края пройдёт День здоровья. В связи с этим каждый житель региона сможет бесплатно проверить зрение.

Профилактическую акцию проводит министерство здравоохранения Кубани в рамках Всемирного дня борьбы с глаукомой (6 марта). Девиз мероприятия гласит: ««Здоровье глаз требует внимания!».

- Основной целью Дня здоровья является профилактика офтальмологических заболеваний и пропаганда принципов здорового образа жизни, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Показательный День здоровья пройдет в Тихорецке, на базе Центральной районной поликлиники, расположенной на улице Московской, 170. Желающие смогут пройти диагностические исследования, получить консультации, а также послушать лекции специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU