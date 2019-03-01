В Краснодаре на Садовой встали трамваи

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-01T16:42:38+03:00

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1 марта около 15:30 в Краснодаре на улице Садовой в районе Северной остановились трамваи. Причиной произошедшего послужила техническая неисправность одного железнодорожного транспорта.

- На месте работают специалисты. В ближайшее время трамвай отбуксируют и восстановят движение транспорта, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе КТТУ.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что около семи утра под Армавиром на федеральной трассе "Кавказ" произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, водитель "Газели" не заметил стоящий на "аварийке" КамАЗ и врезался в прицеп. От удара автомобиль загорелся.

Еще одна страшная авария произошла в Краснодаре. Согласно предварительным данным, автоледи из-за тумана при совершении обгона не заметила фуру, которая двигалась по "встречке", и врезалась в нее. Женщина погибла на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU