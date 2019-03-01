СЕГОДНЯ 17:06 2019-03-01T17:06:47+03:00

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В Сочи запустят регулярные рейсы из Пскова. Их будет осуществлять авиакомпания «Азимут».

Связь межу городами наладят 4 марта. В дальнейшем авиакомпания будет выполнять перелеты каждую субботу.

Также летом планируют добавить ещё один маршрут. По предварительным данным, это произойдёт 4 июня. Перелёты будут осуществлять каждый вторник.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Лазаревском районе Сочи возобновили движение транспорта по участку трассы Джубга - Сочи. Ранее там введи ограничение из-за работ по ликвидации последствий схода сели.

Также "Комсомолка" сообщала, что в праздничные дни, а именно в период с 7 по 11 марта, в Сочи из Москвы и Ростова будут курсировать дополнительные поезда. Об этом рассказали в пресс-службе СКЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU