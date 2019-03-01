В Краснодаре в ночное время изменят схемы движения пяти трамваев

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-01T17:57:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре в период с 4 по 6 марта будут ремонтировать трамвайное полотно на улице Переходной. В связи с этим ночью изменят маршруты пяти трамваев - № 4, 5, 7, 8, 22.

Трамваи маршрута № 4 после 22:00 отправятся из Комсомольского микрорайона до Восточного депо. Последние вагоны по данному маршруту пройдут из Комсомольского микрорайона в 21:45, а от улицы Индустриальной в 22:18.

Трамваи маршрута № 5 после 21:25 пройдут от улицы им. Е.Бершанской до Индустриальной. Последние вагоны по этому маршруту последуют от им. Е.Бершанской в 21:01, а от Солнечной в 22:17.

Трамваи маршрута № 7 после 22:00 отправятся от Западного депо до улицы Декабристов. Последние вагоны по установленному маршруту проследуют от Западного депо в 21:46, от им. Димитрова в 22:35.

Трамваи маршрута № 8 после 21:50 проследуют от хладокомбината до улицы Индустриальной, от Солнечной по Садовой до хладокомбината после 22:30. Последние вагоны по данному маршруту отправятся от хладокомбината в 21:26, от Солнечной в 22:01.

Трамваи маршрута № 22 после 22.00 отправятся от улицы им. Димитрова до Восточного депо. Последние вагоны по этому маршруту отправятся от ул. им. Димитрова в 21.36, от ул. Солнечной в 22.25.

- Всего в текущем году специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления планируют отремонтировать 6 км трамвайного полотна, - цитирует заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Анфиногенова администрация Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU