В Каневском районе легковушка протаранила КамАЗ

СЕГОДНЯ 17:55 2019-03-01T17:55:48+03:00

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В ночь на 1 марта в станице Новодеревянковской Каневского района произошла авария.

- Около 4:20 в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля марки Toyota Corolla превысил допустимую скорость. В результате он не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине КамАЗ, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии пострадали два человека. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель иномарки и 33-летний пассажир.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала о том, что под Армавиром от КамАЗа оторвался прицеп, и в него врезалась "Газель".

ИСТОЧНИК KP.RU