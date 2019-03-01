В Краснодаре продлят автобусные маршруты № 34 и 22

СЕГОДНЯ 18:24 2019-03-01T18:24:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре изменят схему движения двух автобусных маршрутов.

В настоящее время жильцы ЖК «Спортивная деревня» преодолевают расстояние в километр, чтобы добраться до ближайшей остановки. Но с 10 марта автобусы маршрута № 34 будут заезжать на территорию многоэтажной застройки, сообщает заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Интервал движения автобусов не изменится. Он также будет составлять примерно 10 минут в будние дни. Для этого добавят пять единиц транспорта.

Всего в период с понедельника по пятницу на линии улица Дмитрия Благоева — ЖК «Спортивная деревня» будет "ходить" 26 автобусов, а по выходным и праздникам - 19.

Помимо этого, с 10 марта изменения внесут и в схему маршрута № 22.

- В настоящее время автобусы "ходят" от Старокубанской к Западному Обходу, гипермаркету «Лента». Но скоро его конечной остановкой будет ТЦ «Западный». Транспорт продолжит заезжать на территорию гипермаркета «Лента» в прямом и обратном направлении, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU