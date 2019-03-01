В Краснодаре с лестницы спустили 57-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 18:45 2019-03-01T18:46:40+03:00

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Жителя Краснодара могут посадить на восемь лет за то, что он спустил с лестницы мужчину.

По данным правоохранителей, 23 февраля текущего года на лестничной площадке второго этажа многоквартирного дома между двумя гражданами произошёл конфликт.

- Злоумышленник долгое время стучал в дверь одной из квартир. Ему сделал замечание 57-летний жилец дома. В ответ на это оппонент толкнул пожилого мужчину с лестницы на первый этаж. В результате у пострадавшего выявили перелом костей черепа и вывих кисти руки, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

С места происшествия злоумышленник скрылся. Но во время оперативно-розыскных работ правоохранители установили его личность и задержали. Им оказался 32-летний житель краевой столицы.

В отделе полиции мужчина признался в содеянном, пояснив, что во время инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU