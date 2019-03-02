Избили и ограбили: В Адыгее ищут молодых людей, забравших телефон у подростка

СЕГОДНЯ 09:07 2019-03-02T09:07:04+03:00

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В Адыгее возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Само преступление произошло еще 25 ноября 2018 года. Тогда в 18:00 трое неизвестных, предположительно несовершеннолетние, около магазина «Маркер Игрушка» в поселке Яблоновском напали на подростка. Они избили парня и забрали у него смартфон. После чего скрылись.

- На первоначальном этапе следователям удалось установить личность и задержать только одного подозреваемого, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея. - Им оказался подросток из Краснодарского края На допросе он сказал, что о соучастниках ему практически ничего неизвестно. Он знает лишь их имена. А все потому, что познакомился с молодыми людьми в день совершения преступления.

Сейчас у правоохранителей имеются лишь фото предполагаемых преступников. Однако личности их до сих пор не установлены.

Всем, кто располагает сведениями о местонахождении преступников, просьба обратиться по телефонам: 8 (87771) 9-42-29 или 8-928-408-58-68.

ИСТОЧНИК KP.RU